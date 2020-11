Centrodestra e Pd senza candidato sindaco a Roma, FdI vuole un nome entro Natale (Di lunedì 23 novembre 2020) AGI - Le fibrillazioni nel Centrodestra tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini sul dialogo tra i forzisti e la maggioranza di governo frenano anche la scelta dei candidati della coalizione alle prossime comunali, Roma in testa. L'atteso vertice previsto nei giorni scorsi tra i leader di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia non si è tenuto, nel disagio dei referenti Romani che premono per individuare a breve un candidato sindaco. Il timore è quello di lasciare terreno ai nomi già in pista ma soprattutto a quelli che ancora verranno. Giorgia Meloni, che in questi giorni indossa i panni della mediatrice, starebbe lavorando per individuare un candidato entro Natale. "Per noi è una scadenza non rinviabile oltre - assicura una fonte ... Leggi su agi (Di lunedì 23 novembre 2020) AGI - Le fibrillazioni neltra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini sul dialogo tra i forzisti e la maggioranza di governo frenano anche la scelta dei candidati della coalizione alle prossime comunali,in testa. L'atteso vertice previsto nei giorni scorsi tra i leader di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia non si è tenuto, nel disagio dei referentini che premono per individuare a breve un. Il timore è quello di lasciare terreno ai nomi già in pista ma soprattutto a quelli che ancora verranno. Giorgia Meloni, che in questi giorni indossa i panni della mediatrice, starebbe lavorando per individuare un. "Per noi è una scadenza non rinviabile oltre - assicura una fonte ...

