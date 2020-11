Centro di accoglienza in Sardegna: “Minacciano gli italiani”, e VoxNews scambia il M5S per il PD (Di lunedì 23 novembre 2020) Di Radio Savana sono piene le fosse (comuni), specialmente sui contenuti acchiappalike totalmente decontestualizzati dalla loro origine per essere dati in pasto ai condivisori compulsivi proprio per trovare un nemico. È il caso, a questo giro, di un Centro di accoglienza in Sardegna in cui un gruppo di migranti avrebbe minacciato gli italiani di tagliare loro la gola. Lo ha scritto Libero il 21 novembre citando proprio Radio Savana come fonte. La stessa fonte abbevera VoxNews che in questo articolo inciampa nella confusione tra PD e Movimento 5 Stelle. Che è successo? Per uscire dalla baraonda dei titoli acchiappaclick dobbiamo approfondire con le testate locali, ma non solo. In primo luogo sull’Unione Sarda leggiamo che il video è stato girato nel Centro di accoglienza di Monastir e ... Leggi su bufale (Di lunedì 23 novembre 2020) Di Radio Savana sono piene le fosse (comuni), specialmente sui contenuti acchiappalike totalmente decontestualizzati dalla loro origine per essere dati in pasto ai condivisori compulsivi proprio per trovare un nemico. È il caso, a questo giro, di undiinin cui un gruppo di migranti avrebbe minacciato gli italiani di tagliare loro la gola. Lo ha scritto Libero il 21 novembre citando proprio Radio Savana come fonte. La stessa fonte abbeverache in questo articolo inciampa nella confusione tra PD e Movimento 5 Stelle. Che è successo? Per uscire dalla baraonda dei titoli acchiappaclick dobbiamo approfondire con le testate locali, ma non solo. In primo luogo sull’Unione Sarda leggiamo che il video è stato girato neldidi Monastir e ...

