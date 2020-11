Centesimi di euro difettosi: ecco perché valgono una fortuna! (Di lunedì 23 novembre 2020) Solitamente le monetine, i ramini per intenderci, non sono molto apprezzati, tutti se ne vogliono liberare, ma trattare con superficialità le monetine da 1 centesimo di euro non è sempre una buona idea, potreste infatti essere i fortunati possessori di uno di quei 7.000 pezzi circa i quali, in virtù di un errore della zecca di Stato, hanno un valore di oltre 2.500 euro. Dunque, i Centesimi di euro difettosi sono una vera fortuna. In circolazione esistono delle monetine da 1 centesimo che per i collezionisti valgono almeno 2.500 euro, e una di queste è stata pagata addirittura 6.600 euro nel corso del 2013. La Zecca di Stato ha commesso un errore stampando sul retro di alcune centinaia di monete da 1 centesimo la Mole Antonelliana di Torino anziché ... Leggi su android-news.eu (Di lunedì 23 novembre 2020) Solitamente le monetine, i ramini per intenderci, non sono molto apprezzati, tutti se ne vogliono liberare, ma trattare con superficialità le monetine da 1 centesimo dinon è sempre una buona idea, potreste infatti essere i fortunati possessori di uno di quei 7.000 pezzi circa i quali, in virtù di un errore della zecca di Stato, hanno un valore di oltre 2.500. Dunque, idisono una vera fortuna. In circolazione esistono delle monetine da 1 centesimo che per i collezionistialmeno 2.500, e una di queste è stata pagata addirittura 6.600nel corso del 2013. La Zecca di Stato ha commesso un errore stampando sul retro di alcune centinaia di monete da 1 centesimo la Mole Antonelliana di Torino anziché ...

Solitamente le monetine, i ramini per intenderci, non sono molto apprezzati, tutti se ne vogliono liberare, ma trattare con superficialità le monetine da 1 centesimo di euro non è sempre una buona ide ...

Solitamente le monetine, i ramini per intenderci, non sono molto apprezzati, tutti se ne vogliono liberare, ma trattare con superficialità le monetine da 1 centesimo di euro non è sempre una buona ide ...