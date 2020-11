Censis: italiani più abbienti pronti a investire per la ripresa del paese. Ma la società del “dopo Covid” sarà più diseguale (Di lunedì 23 novembre 2020) Un milione e mezzo di italiani detengono un patrimonio finanziario (quindi senza considerare gli immobili, ndr) superiore a 500mila euro. Complessivamente la ricchezza di questo ceto abbiente vale 1.150 miliardi di euro, un tesoro cresciuto del 5,2% negli ultimi due anni. Sono i dati salienti contenuti nel Rapporto “investire nel futuro dell’Italia oltre il Covid-19” realizzato dal Censis per l’Associazione italiana private banking (Aipb), ossia il servizio bancario riservato a chi dispone di patrimoni di una certa consistenza. Il valore medio del patrimonio di questi soggetti è di 760mila euro. Secondo quanto emerge della rilevazioni di Banca d’Italia la ricchezza finanziaria del totale delle famiglie italiane è invece di 4.374 miliardi di euro, concentrata per il 70% in mano al 20% più ricco della popolazione. Dalle rilevazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Un milione e mezzo didetengono un patrimonio finanziario (quindi senza considerare gli immobili, ndr) superiore a 500mila euro. Complessivamente la ricchezza di questo ceto abbiente vale 1.150 miliardi di euro, un tesoro cresciuto del 5,2% negli ultimi due anni. Sono i dati salienti contenuti nel Rapporto “nel futuro dell’Italia oltre il Covid-19” realizzato dalper l’Associazione italiana private banking (Aipb), ossia il servizio bancario riservato a chi dispone di patrimoni di una certa consistenza. Il valore medio del patrimonio di questi soggetti è di 760mila euro. Secondo quanto emerge della rilevazioni di Banca d’Italia la ricchezza finanziaria del totale delle famiglie italiane è invece di 4.374 miliardi di euro, concentrata per il 70% in mano al 20% più ricco della popolazione. Dalle rilevazioni ...

