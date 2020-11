Celli-Ciaccheri-Prestipino | rispettare legge su piscina Garbatella

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 novembre 2020) Roma – “Quello che ci si aspetterebbe da chi riveste un ruolo istituzionale e’ un minimo di conoscenza della materia di cui ci si vuole occupare o, in alternativa, almeno l’umilta’ di studiare, evitando di seminare parole al vento, con toni anche arroganti.” “Siamo di nuovo sul temaromana del quartiere, dove il Tar, stante la chiusura forzata dell’impianto (per Covid-19), non ha ravvisato motivi di urgenza per sospendere la procedura, specificando che e’ necessario andare nel merito, fissando da subito l’udienza.” “Ci e’ sembrata una decisione giusta e conseguente, che non cambia affatto la sostanza. Ma qui e’ scattata l’impreparazione, mista alla tendenza a produrre fake news, del consigliere comunale M5S, Angelo Diario, cosi’ esploso sul suo profilo: ‘I tribunali hanno deciso, riconoscendo la bonta’ di quanto e’ stato fatto ...