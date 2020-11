C’è un bando di per 500 medici per l’emergenza Covid-19 (Di lunedì 23 novembre 2020) (foto: Antonio Masiello/Getty Image)A causa della seconda ondata di pandemia, le terapie intensive e i reparti ospedalieri di gran parte d’Italia sono in sofferenza già da diversi giorni. Per cercare di alleggerire il carico sulle spalle del settore sanitario, la Protezione civile ha diffuso un bando (ora anche online) per reperire 200 medici “laureati e abilitati all’esercizio della professione”, che saranno distribuiti fra le diverse strutture sanitarie regionali “per l’attuazione delle misure necessarie al contenimento e contrasto dell’emergenza Covid-19”. Sarà possibile partecipare al bando compilando il form, già disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione civile fino alle ore 20:00 del 23 novembre. In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa in considerazione ... Leggi su wired (Di lunedì 23 novembre 2020) (foto: Antonio Masiello/Getty Image)A causa della seconda ondata di pandemia, le terapie intensive e i reparti ospedalieri di gran parte d’Italia sono in sofferenza già da diversi giorni. Per cercare di alleggerire il carico sulle spalle del settore sanitario, la Protezione civile ha diffuso un(ora anche online) per reperire 200“laureati e abilitati all’esercizio della professione”, che saranno distribuiti fra le diverse strutture sanitarie regionali “per l’attuazione delle misure necessarie al contenimento e contrasto del-19”. Sarà possibile partecipare alcompilando il form, già disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione civile fino alle ore 20:00 del 23 novembre. In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa in considerazione ...

TeatroTrieste34 : Online il Bando In-Box 2021 - 91 repliche in palio per ispettacoli finalisti. C'è tempo per candidarsi fino alle 12… - chiedoxunamicc : RT @Stfn_Mrtz: @lucianocapone #arcuridimettiti c'è da preparare il bando! - LorellaSalce : RT @SapienzaRoma: ??????? Tra i vincitori del bando 'Giovani ricercatori' del Ministero della Salute per la ricerca finalizzata c’è Claudia D… - CittadinidiTwtt : RT @SapienzaRoma: ??????? Tra i vincitori del bando 'Giovani ricercatori' del Ministero della Salute per la ricerca finalizzata c’è Claudia D… - Mosange : RT @SapienzaRoma: ??????? Tra i vincitori del bando 'Giovani ricercatori' del Ministero della Salute per la ricerca finalizzata c’è Claudia D… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è bando Scandalo nella sanita teatina. Primario bei guai per forniture gonfiate, Attualità Chieti abruzzo independent