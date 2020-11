Catanzaro | protesta sotto la sede della Regione | “Sanità pubblica per tutti i calabresi” Tensione con la polizia

comuneallaradio : Live da #Catanzaro dalla #CittadellaRegionale #NewCommercialGeneration #Castrovillari 23 NOVEMBRE 2020… - comuneallaradio : Dalla Cittadella Regionale #RegioneCalabria #Catanzaro 23 NOVEMBRE 2020 MANIFESTAZIONE PER UNA #SANITÀ MIGLIORE I… - CalNews : Catanzaro :: Conferenza Stato-Regioni: lunedì la protesta per dire “basta umiliazioni”. - TelemiaLaTv : CAROSELLO DI PROTESTA A CATANZARO - Uffstamp1 : RT @RaiDue: Le parole di #DomenicoTallini, Presidente Consiglio Regionale Calabria e dei calabresi in protesta a Catanzaro a @Ore14rai2 ?… -

Ultime Notizie dalla rete : Catanzaro protesta

Il Fatto Quotidiano

VIDEO | Il rappresentante del dicastero per gli Affari regionali atteso per la Conferenza Stato-Regioni. Circa 300 le persone giunte sotto la sede della Regione per chiedere risposte concrete su sanit ...Sfuma definitivamente l'ipotesi Tronca ma per il ministro degli Affari regionali in visita in Calabria "il commissario alla sanità non deve ...