Catania-Turris, Maldonado: “Siamo vivi, abbiamo dominato. Il mio messaggio ai tifosi” (Di lunedì 23 novembre 2020) Non va oltre il pareggio il Catania di Raffaele.Match con pochi colpi di scena quello andato in scena nella giornata di ieri tra Catania e Turris, conclusosi solo con un pareggio a reti bianche all'“Angelino Nobile” di Lentini. Dopo il successo contro la Vibonese, i rossazzurri non vanno oltre lo 0-0 e dividono dunque la posta in palio con la compagine campana, che nonostante il pressing non riesce a sfondare la porta etnea. Una sfida analizzata dal centrocampista del Catania, Luis Moldonado, espressosi sulla prova offerta dalla sua squadra e sul prossimo impegno che attenderà il Catania."Sono dispiaciuto per il mancato successo perché abbiamo dominato, abbiamo lottato fino all’ultimo istante, ma ci è mancato il successo. Avremmo meritatoitre punti, ... Leggi su mediagol (Di lunedì 23 novembre 2020) Non va oltre il pareggio ildi Raffaele.Match con pochi colpi di scena quello andato in scena nella giornata di ieri tra, conclusosi solo con un pareggio a reti bianche all'“Angelino Nobile” di Lentini. Dopo il successo contro la Vibonese, i rossazzurri non vanno oltre lo 0-0 e dividono dunque la posta in palio con la compagine campana, che nonostante il pressing non riesce a sfondare la porta etnea. Una sfida analizzata dal centrocampista del, Luis Moldonado, espressosi sulla prova offerta dalla sua squadra e sul prossimo impegno che attenderà il."Sono dispiaciuto per il mancato successo perchélottato fino all’ultimo istante, ma ci è mancato il successo. Avremmo meritatoitre punti, ...

