Caso maestra licenziata | Claudio Marchisio | “Il revenge porn è un reato | fare sesso no”

Leggi su sportface

(Di lunedì 23 novembre 2020)ormai non è nuovo a commentare sui social anche fatti di cronaca. Stavolta l’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale ha detto la sua sul licenziamento dellavittima di, prendendo le parti della vittima. “Ilè un, oltre che una terribile violenza.non è un, neanche per le maestre. Lei è innocente, lui un criminale oltre che uno stronzo.“ Il tweet diGiusto per chiarire la questione: – "Il video hard della" in realtà si chiama.– Ilè un, oltre che una ...