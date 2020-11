Cashback, rimborso di 150 euro a Natale: ecco come ottenerlo (Di lunedì 23 novembre 2020) Cashback, arriva il rimborso extra di 150 euro a Natale In un momento particolarmente difficile per la nostra economia, messa in ginocchio dalle misure di contenimento della pandemia, uno degli interessi più pressanti dello Stato è quello di incentivare la spesa degli italiani, soprattutto in vista del Natale. Per questo motivo il governo sta spingendo per portare avanti il progetto Italia Cashless, volto a premiare i cittadini che fanno compere utilizzando carte e app per il pagamento, non soltanto online ma anche presso negozi fisici. Sembra, dunque, che stia per arrivare un ulteriore Cashback, ovvero un rimborso di 150 euro per gli acquisti di Natale. Ma, prima di andare a scoprire come sarà possibile ... Leggi su notizieora (Di lunedì 23 novembre 2020), arriva ilextra di 150In un momento particolarmente difficile per la nostra economia, messa in ginocchio dalle misure di contenimento della pandemia, uno degli interessi più pressanti dello Stato è quello di incentivare la spesa degli italiani, soprattutto in vista del. Per questo motivo il governo sta spingendo per portare avanti il progetto Italia Cashless, volto a premiare i cittadini che fanno compere utilizzando carte e app per il pagamento, non soltanto online ma anche presso negozi fisici. Sembra, dunque, che stia per arrivare un ulteriore, ovvero undi 150per gli acquisti di. Ma, prima di andare a scopriresarà possibile ...

