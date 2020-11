Cashback e bonus Natale di 150 euro: ecco cos’è (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Governo sta lavorando sul piano extra Cashback. Nel piano, anche un rimborso fino a 150 euro per chi fa almeno 10 spese con carte e app da ricevere già a dicembre. La misura dovrebbe partire nei primi giorni del prossimo mese e rappresenta il tassello numero uno del pacchetto di interventi, voluto dal premier Giuseppe Conte, per incentivare i pagamenti digitali. È un obiettivo che Conte ha più volte sottolineato di avere. Ma il presidente ha anche sottolineato che non vuole però penalizzare chi continuerà a utilizzare i contanti. Il “tesoretto natalizio”, che arriverà in anticipo rispetto alle intenzioni iniziali (si era parlato di febbraio nelle scorse settimane) ha chiaramente anche l’obiettivo di rendere più dinamici gli acquisti. Inoltre, vi è un ulteriore incentivo promosso dal Governo: con extra Cashback si potrebbe ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Governo sta lavorando sul piano extra. Nel piano, anche un rimborso fino a 150per chi fa almeno 10 spese con carte e app da ricevere già a dicembre. La misura dovrebbe partire nei primi giorni del prossimo mese e rappresenta il tassello numero uno del pacchetto di interventi, voluto dal premier Giuseppe Conte, per incentivare i pagamenti digitali. È un obiettivo che Conte ha più volte sottolineato di avere. Ma il presidente ha anche sottolineato che non vuole però penalizzare chi continuerà a utilizzare i contanti. Il “tesoretto natalizio”, che arriverà in anticipo rispetto alle intenzioni iniziali (si era parlato di febbraio nelle scorse settimane) ha chiaramente anche l’obiettivo di rendere più dinamici gli acquisti. Inoltre, vi è un ulteriore incentivo promosso dal Governo: con extrasi potrebbe ...

