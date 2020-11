Cashback di Natale: il governo studia un rimborso da 150 euro per dicembre (Di lunedì 23 novembre 2020) Pagamenti digitali (foto di Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance via Getty Images)Per incentivare gli acquisti di Natale il governo sta lavorando a un nuovo Cashback sulle spese con carte di credito o debito e altri strumenti tracciabili effettuate durante il mese di dicembre. A quanto di apprende, l’extra bonus sarà un rimborso del 10%, e fino a un massimo di 150 euro, su acquisti in negozio pagati con carte e app dei principali sistemi di pagamento digitale. Allo stato attuale sembra che il nuovo rimborso andrà ad aggiungersi alle misure del piano Cashback già previste dall’esecutivo, con i 300 euro annui massimo di rimborsi per il Cashback su spese di almeno 3mila euro (1.500 ... Leggi su wired (Di lunedì 23 novembre 2020) Pagamenti digitali (foto di Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance via Getty Images)Per incentivare gli acquisti diilsta lavorando a un nuovosulle spese con carte di credito o debito e altri strumenti tracciabili effettuate durante il mese di. A quanto di apprende, l’extra bonus sarà undel 10%, e fino a un massimo di 150, su acquisti in negozio pagati con carte e app dei principali sistemi di pagamento digitale. Allo stato attuale sembra che il nuovoandrà ad aggiungersi alle misure del pianogià previste dall’esecutivo, con i 300annui massimo di rimborsi per ilsu spese di almeno 3mila(1.500 ...

