Casaleggio lancia il nuovo Rousseau

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 23 novembre 2020) Il “è in arrivo. In un punto del documento di sintesi degli Stati generali M5s, che dovrà essere approvato dagli iscritti, si specifica di cosa si tratta: “La piattaforma tecnologica è uno strumento di servizio a supporto dell’azione politica decisa dagli organi del Movimento e per l’esercizio della democrazia diretta nelle forme e nei modi previsti dallo Statuto. I rapporti con il gestore della piattaforma devono essere regolati da apposito contratto di servizio o accordo di partnership che definisca i servizi delegati, ruoli, doveri reciproci”. Perci sarà unprogetto di autofinanziamento. Questa sera sarà presentato il piano 2020-21 con il presidente dell’Associazione Davide“Com’è noto - si legge in una nota -sta vivendo un ...