Casa Totti si allarga, nuovo bimbo in arrivo: l'annuncio arriva sui social (Di lunedì 23 novembre 2020) Per Francesco e la sua famiglia si tratta finalmente di belle notizie dopo un periodo complicato. L'ex capitano giallorosso, pochi giorni fa, su Instagram, ha dichiarato di essere guarito dal Covid, raccontando di essere stato colpito da polmonite bilaterale. Poco prima, purtroppo, sempre a causa del Coronavirus che si era aggiunto a patologie preesistenti, aggravandole, è mancato l'amatissimo padre di Francesco, Enzo Totti, noto come "Lo Sceriffo". Di recente, nel weekend, Totti, la moglie Ilary e i loro tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, hanno trascorso momenti sereni fra un giro in risciò e uno in barca, come indicano le Stories postate sui social dalla Blasi. Ed ora veniamo alla dolce novella! (Continua..) Melory Blasi è in dolce attesa, la sorella piccola di Ilary Blasi (l'unica delle tre sorelle ancora senza figli) ...

