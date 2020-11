Carolina Casiraghi si scopre in diretta: incontenibile – VIDEO (Di lunedì 23 novembre 2020) Carolina Casiraghi si scopre in diretta, attraverso un VIDEO postato sul profilo ufficiale di Instagram: si inquadra dappertutto, incontenibile, partendo dal basso fino ad arrivare in “alto”. C’è chi la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 23 novembre 2020)siin, attraverso unpostato sul profilo ufficiale di Instagram: si inquadra dappertutto,, partendo dal basso fino ad arrivare in “alto”. C’è chi la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Luciano77720064 : Carolina Casiraghi - ginugiola : RT @VanityFairIt: Alla festa nazionale del Principato di Monaco tutti hanno notato l'assenza della secondogenita di Carolina... https://t.c… - VanityFairIt : Alla festa nazionale del Principato di Monaco tutti hanno notato l'assenza della secondogenita di Carolina... - GensiniGmail : RT @VanityFairIt: A Monaco, per il National Day, la famiglia Grimaldi/Casiraghi (di)mostra che quella della sobrietà in combo all'eleganza… - VanityFairIt : A Monaco, per il National Day, la famiglia Grimaldi/Casiraghi (di)mostra che quella della sobrietà in combo all'ele… -