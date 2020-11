Carcere Salerno: personale sotto organico e 30 positivi; 431 detenuti per 388 posti (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Un contagiato tra i detenuti, ben trenta tra personale e agenti (tra cui anche la direttrice Rita Romano, ora come il 2 novembre ancora positiva al Covid): è il bilancio dell’incidenza del virus nella Casa Circondariale di Salerno-Fuorni. Numeri che stanno mettendo a dura prova la resistenza del personale, il cui servizio è ancor di più lodevole considerato che – in sinergia con l’Asl Salerno – tutti i protocolli sono scrupolosamente fatti rispettare e le dinamiche interne adeguate alle restrizioni derivanti dal ‘colore’, di volta in volta, attribuito alla Campania. Da quando la regione è in ‘zona rossa’, ad esempio, sono stati sospesi i colloqui con i partenti. In origine i detenuti positivi al Covid erano tre ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Un contagiato tra i, ben trenta trae agenti (tra cui anche la direttrice Rita Romano, ora come il 2 novembre ancora positiva al Covid): è il bilancio dell’incidenza del virus nella Casa Circondariale di-Fuorni. Numeri che stanno mettendo a dura prova la resistenza del, il cui servizio è ancor di più lodevole considerato che – in sinergia con l’Asl– tutti i protocolli sono scrupolosamente fatti rispettare e le dinamiche interne adeguate alle restrizioni derivanti dal ‘colore’, di volta in volta, attribuito alla Campania. Da quando la regione è in ‘zona rossa’, ad esempio, sono stati sospesi i colloqui con i partenti. In origine ial Covid erano tre ...

occhio_notizie : Respinto il ricorso, Liguori resta in carcere - salerno_vince : RT @PolScorr: #Belarus Ricordate Olga Khizhinkova? Oggi è il suo compleanno, lo trascorrerà in carcere Ex Miss #Bielorussia, partecipa a… - mattinodinapoli : In carcere smartphone e microtelefonini: sequestrati da Penitenziaria a Salerno - occhio_notizie : Tre persone in carcere - occhio_notizie : La scoperta in carcere -

Ultime Notizie dalla rete : Carcere Salerno Carcere Salerno: personale sotto organico e 30 positivi; 431 detenuti per 388 posti anteprima24.it Carceri, Cirielli: “43 agenti contagiati; da assumere 270 unità tra Napoli e Salerno”

Salerno – “E’ vera emergenza nelle carceri della Campania: il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede tuteli salute e sicurezza degli agenti della Polizia Penitenziaria”. E’ quanto dichiara, in una ...

Lite con olio bollente tra detenuti napoletani per imporre il predominio nel carcere di Salerno

Salerno. Lite con olio bollente tra detenuti, una lotta per il predominio della leadership nel carcere di Salerno: il Sappe denuncia i ripetuti episodi di violenza... Caserta. Ridussero un ragazzo in ...

Salerno – “E’ vera emergenza nelle carceri della Campania: il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede tuteli salute e sicurezza degli agenti della Polizia Penitenziaria”. E’ quanto dichiara, in una ...Salerno. Lite con olio bollente tra detenuti, una lotta per il predominio della leadership nel carcere di Salerno: il Sappe denuncia i ripetuti episodi di violenza... Caserta. Ridussero un ragazzo in ...