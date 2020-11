Capodanno in piazza, Cammarota: “I fondi alle famiglie bisognose” (Di lunedì 23 novembre 2020) “I fondi previsti per la festa del Capodanno in piazza dovranno essere impegnati in buoni acquisto per le famiglie salernitane da spendere esclusivamente nei negozi della città di Salerno”. E’ questa la proposta dell’avv. Antonio Cammarota, capogruppo al Comune de La Nostra Libertà e presidente della Commissione Trasparenza, il quale dichiara che “in tempi brevissimi, sulla scorta dell’esperienza per i buoni covid, può farsi un bando pubblico e quindi una graduatoria in base al reddito sulla quale distribuire dei bonus a ciascun nucleo familiare da spendere solo nei negozi salernitani di qualunque genere”. “Potrebbero coprirsi fino a duemila famiglie”, incalza Cammarota, “con procedure snelle e semplificate e con la notifica del beneficio con un messaggio certificato ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 23 novembre 2020) “Iprevisti per la festa delindovranno essere impegnati in buoni acquisto per lesalernitane da spendere esclusivamente nei negozi della città di Salerno”. E’ questa la proposta dell’avv. Antonio, capogruppo al Comune de La Nostra Libertà e presidente della Commissione Trasparenza, il quale dichiara che “in tempi brevissimi, sulla scorta dell’esperienza per i buoni covid, può farsi un bando pubblico e quindi una graduatoria in base al reddito sulla quale distribuire dei bonus a ciascun nucleo familiare da spendere solo nei negozi salernitani di qualunque genere”. “Potrebbero coprirsi fino a duemila”, incalza, “con procedure snelle e semplificate e con la notifica del beneficio con un messaggio certificato ...

tvoggi : CAMMAROTA : I FONDI PER IL CAPODANNO A SALERNO IN BUONI ALLE FAMIGLIE DA SPENDERE NEI NOSTRI NEGOZI “I fondi previs… - ChiaraSilerik : - Marti_xx555 : stiamo perdendo le lezioni di ginnastica in cui quando la prof si gira tutti si fermano. stiamo perdendo le colazio… - infoitinterno : Natale in tempo di Covid: le nuove regole. Capodanno senza festa in piazza - geompatrizia1 : @alessavastano Tutto chiuso..niente feste in piazza, niente feste in casa, niente cenoni...insomma...un capodanno d… -

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno piazza Quest'anno, a causa della pandemia, saltano i concerti di Capodanno in piazza | CasertaWeb Coronavirus, il viceministro Sileri: “Covid non rispetta il Natale, no a passi affrettati”

"Era chiaro che bisognava attendere 2 settimane dall'ultimo Dpcm per vedere i primi risultati" in termini di contagi da Covid-19. "E' ovviamente ancora presto ...

Cammarota : i fondi per il capodanno in buoni alle famiglie da spendere nei nostri negozi.

“I fondi previsti per la festa del Capodanno in piazza dovranno essere impegnati in buoni acquisto per le famiglie salernitane da spendere esclusivamente nei negozi della città di Salerno”. E’ questa ...

"Era chiaro che bisognava attendere 2 settimane dall'ultimo Dpcm per vedere i primi risultati" in termini di contagi da Covid-19. "E' ovviamente ancora presto ...“I fondi previsti per la festa del Capodanno in piazza dovranno essere impegnati in buoni acquisto per le famiglie salernitane da spendere esclusivamente nei negozi della città di Salerno”. E’ questa ...