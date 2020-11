Caos tamponi Lazio: depositata la perizia sul riesame dei risultati (Di lunedì 23 novembre 2020) Come informa l’ANSA è stata depositata la perizia disposta dal Procuratore aggiunto di Avellino sui tamponi della Lazio Come informa l’ANSA è stata depositata la perizia disposta dal Procuratore aggiunto di Avellino, Vincenzo D’Onofrio, sui 95 tamponi di calciatori, familiari e staff della Lazio riprocessati dal perito d’ufficio, Maria Landi, presso i laboratori dell’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino. La notizia viene confermata dall’avvocato Innocenzo Massaro, legale della Futura Diagnostica di Avellino, dove i tamponi sono stati processati la prima volta con esiti risultati poi discordanti con quelli dei laboratori Synlab e Campobiomedico di Roma. La Procura di Avellino ha aperto un fascicolo a carico di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Come informa l’ANSA è stataladisposta dal Procuratore aggiunto di Avellino suidellaCome informa l’ANSA è stataladisposta dal Procuratore aggiunto di Avellino, Vincenzo D’Onofrio, sui 95di calciatori, familiari e staff dellariprocessati dal perito d’ufficio, Maria Landi, presso i laboratori dell’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino. La notizia viene confermata dall’avvocato Innocenzo Massaro, legale della Futura Diagnostica di Avellino, dove isono stati processati la prima volta con esitipoi discordanti con quelli dei laboratori Synlab e Campobiomedico di Roma. La Procura di Avellino ha aperto un fascicolo a carico di ...

leonzan75 : RT @sportface2016: +++Caos in casa #Monza: la Dda di Milano indaga per verificare le modalità con cui si stavano effettuando i tamponi rapi… - il_genio10 : RT @sportface2016: +++Caos in casa #Monza: la Dda di Milano indaga per verificare le modalità con cui si stavano effettuando i tamponi rapi… - ZonaJuventina : RT @TUTTOJUVE_COM: Caos tamponi Lazio, depositata la perizia sul riesame dei risultati - DavideFm1899 : RT @sportface2016: +++Caos in casa #Monza: la Dda di Milano indaga per verificare le modalità con cui si stavano effettuando i tamponi rapi… - TUTTOJUVE_COM : Caos tamponi Lazio, depositata la perizia sul riesame dei risultati -