Caos tamponi al Monza di Berlusconi e Galliani: perquisito lo studio dell'ex medico del Milan (Di lunedì 23 novembre 2020) Caos tamponi al Monza Calcio , la società brianzola che da un paio d'anni è di proprietà di Silvio Berlusconi . La Dda di Milano ha effettuato ieri controlli presso la sede del Monza per verificare le ... Leggi su leggo (Di lunedì 23 novembre 2020)alCalcio , la società brianzola che da un paio d'anni è di proprietà di Silvio. La Dda dio ha effettuato ieri controlli presso la sede delper verificare le ...

