Cancellata l'intervista della Leosini a Varani "Sono sconcertata..." (Di lunedì 23 novembre 2020) Francesca Galici C'è gran movimento da ieri in Rai dopo la decisione dell'azienda di eliminare due interviste di Franca Leosini dal palinsesto Rai Storia dopo le proteste della politica C'è un piccolo terremoto che da ieri scuote Viale Mazzini e che sta generando non poche polemiche anche a livello politico. Nella giornata di ieri, il direttore per un giorno di Rai Storia, in questo caso direttrice, è stata Franca Leosini. La controversa giornalista e conduttrice del programma cult Storie maledette ha deciso la programmazione del canale Rai e ha deciso di inserire al suo interno due interviste da lei realizzate, una a Luca Varani e una ad Angelo Izzo. Il primo è l'uomo che ha sfregiato con l'acido Lucia Annibali, il secondo è conosciuto come mostro del Circeo.

