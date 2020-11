Campionato Italiano Cross Country 2020 | terzo posto per Schiumarini e Mengozzi

(Di lunedì 23 novembre 2020) Ilsi chiude con una medaglia di bronzo per Andreache da pilota Rally Dakar ha vestito, per la prima volta, i panni di navigatore aiutando così l’amico e pilota Manuelea bordo del loro Mitsubishi Pajero Pinin., ecco com’è andata ad AndreaAndrea, chiusa la campagna Dakarche lo ha visto alla sua seconda partecipazione al Rally Raid in Arabia Saudita, ha subito accettato l’invito di navigare l’amico e pilota forlivese Manuele, cimentandosi così in un ruolo diverso da quello fin ad oggi ricoperto ma ...

Il Campionato Italiano Cross Country 2020 si chiude con una medaglia di bronzo per Andrea Schiumarini che da pilota Rally Dakar ha vestito, per la prima volta, i panni di navigatore aiutando così ...Velocità, intelligenza e maturità: queste le caratteristiche di Enea, forte come una "bestia" e furbo come un campione! Realizzato il sogno di una vita, arriva per il romagnolo una rivincita personale ...