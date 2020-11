Campania, riaprono le scuole dell’infanzia e le prime elementari (Di lunedì 23 novembre 2020) Qualcosa si muove sul fronte delle scuole in Campania. I bambini degli asili e delle prime elementari torneranno nelle aule da mercoledì 25 novembre. Lo comunica l’Unità di Crisi della Regione Campania, che oggi si è riunita per esaminare i dati dello screening a campione effettuato su base volontaria sulla popolazione scolastica. «Alle ore 16 di oggi sono stati effettuati 10.590 test antigenici nell’ambito dello screening volontario. I test risultati positivi e per i quali viene effettuato l’esame del tampone molecolare, sono 35 (per una percentuale dello 0,33%)». Le riaperture sono subordinate alle decisioni dei sindaci e dei dirigenti didattici. Questa la nota dell’Unità di Crisi: “L’Unità di Crisi si è riunita per esaminare i risultati dello screening a campione, su base volontaria, relativo alla ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 23 novembre 2020) Qualcosa si muove sul fronte dellein. I bambini degli asili e delletorneranno nelle aule da mercoledì 25 novembre. Lo comunica l’Unità di Crisi della Regione, che oggi si è riunita per esaminare i dati dello screening a campione effettuato su base volontaria sulla popolazione scolastica. «Alle ore 16 di oggi sono stati effettuati 10.590 test antigenici nell’ambito dello screening volontario. I test risultati positivi e per i quali viene effettuato l’esame del tampone molecolare, sono 35 (per una percentuale dello 0,33%)». Le riaperture sono subordinate alle decisioni dei sindaci e dei dirigenti didattici. Questa la nota dell’Unità di Crisi: “L’Unità di Crisi si è riunita per esaminare i risultati dello screening a campione, su base volontaria, relativo alla ...

