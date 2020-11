Camera, Elisa Siragusa lascia il M5s: “Ha influito anche la procedura dei probiviri per il mio No al referendum sul taglio parlamentari” (Di lunedì 23 novembre 2020) La deputata M5s Elisa Siragusa ha lasciato il Movimento 5 stelle. E lo ha fatto accusando i vertici di una “gestione disastrosa”. “Abbiamo svenduto un po’ d’anima ogni giorno“, ha scritto nel suo annuncio su Facebook. “Sono tante, troppe, le ragioni e le dinamiche che mi hanno portato a questa scelta, ormai inevitabile. Da ultimo, certo, ha influito anche l’apertura di un procedimento disciplinare nei miei confronti da parte dei probiviri, per via della mia posizione sul recente referendum costituzionale”. Proprio Siragusa infatti, eletta nella circoscrizione Europa, è stata tra i parlamentari M5s che hanno votato No al referendum per il taglio degli eletti: la deputata ormai ex M5s aveva votato a favore in Aula, ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) La deputata M5shato il Movimento 5 stelle. E lo ha fatto accusando i vertici di una “gestione disastrosa”. “Abbiamo svenduto un po’ d’anima ogni giorno“, ha scritto nel suo annuncio su Facebook. “Sono tante, troppe, le ragioni e le dinamiche che mi hanno portato a questa scelta, ormai inevitabile. Da ultimo, certo, hal’apertura di un procedimento disciplinare nei miei confronti da parte dei, per via della mia posizione sul recentecostituzionale”. Proprioinfatti, eletta nella circoscrizione Europa, è stata tra i parlamentari M5s che hanno votato No alper ildegli eletti: la deputata ormai ex M5s aveva votato a favore in Aula, ma ...

