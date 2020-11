Cambiano Padre Nostro | Gloria e alcune formule | come sarà la messa da domenica prossima

Leggi su tpi

(Di lunedì 23 novembre 2020) Da(29 novembre 2020) in tutte le chiese italiane entrerà in vigore il nuovole revisionato dalla Cei che introdurrà definitivamente una serie di modifiche allee alle preghiere più conosciute. Nel, ad esempio, arrivano le parole: “Non abbandonarci in tentazione” e non più “non ci indurre in tentazione”. Al momento della consacrazione, il prete all’altare dirà: “Ecco l’Agnello di Dio.. beati gli invitati alla cena dell’Agnello”. Inoltre, dopo il Santo, il sacerdote dirà: “Veramente Santo sei tu, o” e proseguirà “santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito”. Sempre nella consacrazione c’è anche un’altra modifica: “consegnandosi volontariamente alla passione”. Cambiamenti anche per il. ...