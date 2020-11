Calibro 9 | parlano il regista e gli attori | “Il nostro film come omaggio romantico a quel cinema popolare”

(Di lunedì 23 novembre 2020) IlToni D'Angelo e gliMarco Bocci e Antonio Boni ci raccontano9, sea distanza di quasi cinquant'anni deldi Fernando di Leo del 1972. Sigarette, proiettili e sangue. Ildi genere puro e senza compromessi ritorna tra noi con9, il nuovodi Toni D'Angelo presentato in anteprima nel Fuori Concorso al TorinoFestival. Quasi mezzo secolo è passato da Milano9, ildel 1972 di Fernando di Leo diventato un cult per tutti gli amanti del genere (è uno deipreferiti di Quentin Tarantino), e questone è un diretto proseguimento. Non solo un sedal punto di vista narrativo, capace ...

Ultime Notizie dalla rete : Calibro parlano

Movieplayer.it

L'attrice esordiente Jayme Lawson ha parlato della sua esperienza sul set di The Batman al fianco di attori come Robert Pattinson e Colin Farrell.Sono davvero inaccettabili per un giocatore del suo calibro eppure ogni volta il ragazzo ha messo la faccia e si è assunto tutte le responsabilità. Lo coccola e non potrebbe fare diversamente Roberto ...