Calciomercato: Ronaldo alla Juventus fino al 2022, poi si vedrà; Gasperini rinnova con l'Atalanta (Di lunedì 23 novembre 2020) Dopo le parole rassicuranti di Paratici , sia la Gazzetta dello Sport , sia Tuttosport sostengono che CR7 resterà almeno fino al 2022, poi si vedrà. Tutto dipenderà da un lato dai risultati della ... Leggi su eurosport (Di lunedì 23 novembre 2020) Dopo le parole rassicuranti di Paratici , sia la Gazzetta dello Sport , sia Tuttosport sostengono che CR7 resterà almenoal, poi si. Tutto dipenderà da un lato dai risultati della ...

TUTTOJUVE_COM : Gazzetta - Ronaldo, fino al 2022 rimane. Poi per il rinnovo dipenderà dai risultati - cmdotcom : #Juve, #Ronaldo resta fino al 2022. E il rinnovo è una possibilità - Eurosport_IT : Ronaldo-Juve, insieme fino al 2022 ?? Atalanta-Gasperini: ecco il rinnovo ?? Barcellona a caccia del sostituto di Piq… - Fantacalcio : Juventus, ecco il futuro di Cristiano Ronaldo - calciomercatoit : ?? #Juventus - Occasione Champions per #Dybala: l'argentino a caccia del riscatto, serve un segnale per il futuro -