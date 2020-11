Calciomercato | la Juventus ha idee chiare sul futuro di Ramsey

(Di lunedì 23 novembre 2020) Aaron, centrocampista gallese della, è tornato questa mattina ad allenarsi con i compagni dopo l’ennesimo stop muscolare. Proprio la tenuta fisica è stata la peggior nemica dinel corso della sua carriera, frenandone spesso le prestazioni. Nonostante tutto, l’ex Arsenal rappresenta un centrocampista di grande qualità e quantità, unico calciatore della rosa della Juve con caratteristiche perfette per il ruolo di incursore. McKennie è stato bravo a prendere il suo posto in sua assenza ma certo la differenza tecnica fra i due è notevole. Intanto sarebbero iniziati i ragionamenti suin vista deldi gennaio. LEGGI ANCHE:, nel mirino un centrocampista della Serie A LEGGI ANCHE: ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Il difensore centrale è stato sottoposto stamattina ad esami clinici che hanno evidenziato il problema alla gamba destra: in difesa ora poche soluzioni. Ramsey buona notizia: è in gruppo ...Rebrov, tecnico del Ferencvaros, parla di Cristiano Ronaldo, che sarà presente domani sera in Champions League ...