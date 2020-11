Calciomercato Juventus, nel mirino un centrocampista della Serie A (Di lunedì 23 novembre 2020) La Juventus ha molto lavoro da fare sul mercato a partire dal mercato invernale. I reparti da migliorare sono tanti, servono più giocatori per affrontare quella che sarà una lunghissima stagione. La pandemia globale sta causando continui problemi anche nel mondo del calcio, da un giorno all’altro un giocatore potrebbe dover restare in isolamento e, in un calendario come questo, non si può far a meno di nessuno per 14 giorni. Il centrocampo resta il primo obiettivo, i candidati non sono pochi ma l’ultimo nome sembra quello ad avvicinarsi di più alle richieste di Andrea Pirlo e arriva direttamente dalla Serie A. LEGGI ANCHE: Juventus, Dybala protagonista sul mercato: scambio con l'Atletico LEGGI ANCHE: Calciomercato, ecco quanto vale Locatelli per la Juventus Luis Alberto, ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Laha molto lavoro da fare sul mercato a partire dal mercato invernale. I reparti da migliorare sono tanti, servono più giocatori per affrontare quella che sarà una lunghissima stagione. La pandemia globale sta causando continui problemi anche nel mondo del calcio, da un giorno all’altro un giocatore potrebbe dover restare in isolamento e, in un calendario come questo, non si può far a meno di nessuno per 14 giorni. Il centrocampo resta il primo obiettivo, i candidati non sono pochi ma l’ultimo nome sembra quello ad avvicinarsi di più alle richieste di Andrea Pirlo e arriva direttamente dallaA. LEGGI ANCHE:, Dybala protagonista sul mercato: scambio con l'Atletico LEGGI ANCHE:, ecco quanto vale Locatelli per laLuis Alberto, ...

infoitsport : Calciomercato Juventus, addio Dybala | Scambio con plusvalenza - infoitsport : Calciomercato Juventus, super scambio con Mourinho ma Pirlo rinvia tutto! - infoitsport : Calciomercato Juventus, via Dybala per un big: lo scambio - sportli26181512 : Juve, UFFICIALE: si ferma Demiral, ecco i tempi di recupero: Come si legge nella nota ufficiale diramata dalla Juve… - calciomercatoit : ??#Juventus, #Pirlo perde #Demiral. 'Elongazione del muscolo ileopsoas di destra' per il difensore turco. Tempi di r… -