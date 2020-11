Calciomercato Juventus, al Real per 30 milioni più Isco: il parere di Zampini (Di lunedì 23 novembre 2020) Vigilia di Champions League per la Juventus che domani sera affronterà gli ungheresi del Ferencvaros in un match che potrebbe significare il passaggio del turno. La squadra allenata da Andrea Pirlo non dovrà assolutamente sottovalutare le insidie del match, che potrebbero consistere nello staccare la spina mentalmente e prendere sottogamba un impegno apparentemente molto agevole. I bianconeri sono reduci dalla buona prestazione offerta contro il Cagliari e sono in cerca di conferme, dopo gli evidenti progressi che si sarebbero visti nelle ultime uscite. Il gruppo juventino avrebbe fatto quadrato attorno al proprio allenatore, come sottinteso anche dalle parole di alcuni protagonisti come de Ligt, Szczesny e dello stesso Cristiano Ronaldo. Una squadra sempre più compatta, che però potrebbe vedere, nel corso della prossima estate, un addio piuttosto eccellente. LEGGI ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Vigilia di Champions League per lache domani sera affronterà gli ungheresi del Ferencvaros in un match che potrebbe significare il passaggio del turno. La squadra allenata da Andrea Pirlo non dovrà assolutamente sottovalutare le insidie del match, che potrebbero consistere nello staccare la spina mentalmente e prendere sottogamba un impegno apparentemente molto agevole. I bianconeri sono reduci dalla buona prestazione offerta contro il Cagliari e sono in cerca di conferme, dopo gli evidenti progressi che si sarebbero visti nelle ultime uscite. Il gruppo juventino avrebbe fatto quadrato attorno al proprio allenatore, come sottinteso anche dalle parole di alcuni protagonisti come de Ligt, Szczesny e dello stesso Cristiano Ronaldo. Una squadra sempre più compatta, che però potrebbe vedere, nel corso della prossima estate, un addio piuttosto eccellente. LEGGI ...

