Calcio, Champions League 2020-2021: la Juventus ospita il Ferencvaros per ipotecare gli ottavi di finale (Di lunedì 23 novembre 2020) Missione ottavi di finale in Champions League per la Juventus. La squadra di Andrea Pirlo potrebbe staccare con due turni di anticipo il biglietto per la fase ad eliminazione diretta. I bianconeri ospitano domani sera gli ungheresi del Ferencvaros, già nettamente sconfitti all’andata con un perentorio 4-1. Alla Juve per centrare la qualificazione matematica serve una vittoria e che la Dinamo Kiev non riesca a battere il Barcellona. La Juventus è reduce dalla vittoria in campionato contro il Cagliari con il solito Cristiano Ronaldo grande protagonista con una doppietta. Il portoghese deve ancora sbloccarsi in questa edizione della Champions League, complice anche l’assenza nelle prime due giornate per la positività al ... Leggi su oasport (Di lunedì 23 novembre 2020) Missionediinper la. La squadra di Andrea Pirlo potrebbe staccare con due turni di anticipo il biglietto per la fase ad eliminazione diretta. I bianconerino domani sera gli ungheresi del, già nettamente sconfitti all’andata con un perentorio 4-1. Alla Juve per centrare la qualificazione matematica serve una vittoria e che la Dinamo Kiev non riesca a battere il Barcellona. Laè reduce dalla vittoria in campionato contro il Cagliari con il solito Cristiano Ronaldo grande protagonista con una doppietta. Il portoghese deve ancora sbloccarsi in questa edizione della, complice anche l’assenza nelle prime due giornate per la positività al ...

