Calabria | quando Tallini offendeva Morra | “Giacobino di periferia | un untore Io impresentabile? Mai sfiorato da reati di mafia” Ora è ai domiciliari per concorso esterno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 novembre 2020) Una “manovra vergognosa“, organizzata da undi“. Un “piccolo Robespierre ligure” che “utilizza le istituzioni per demolire i suoi avversari”. Il presidente del Consiglio regionale della, Mimmo, di Forza Italia, a gennaio commentava così la decisione della commissione Antimafia guidata da Nicoladi inserirlo nella lista degli “impresentabili” alle elezioni regionali. “Nella mia lunga attività politica, in cui ho ricoperto incarichi istituzionali particolarmente importanti, non sono stato mai neppureda ipotesi di reato infamanti quali quelli relativi alla criminalità organizzata”, scriveva su Facebook, che ora è finito aiproprio con le accuse di...