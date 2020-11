"Calabria? No, grazie". Altro pesantissimo rifiuto per Conte: la farsa di un premier allo sbando, chi lo "scarica" (Di lunedì 23 novembre 2020) Il fallimento di Giuseppe Conte e del governo sulla Calabria. La vicenda è nota e grottesca: non si trova il commissario alla sanità per la gestione dell'emergenza coronavirus. In pochi giorni si è passati dal generale Saverio Cotticelli, il quale scopre in tv di dover fare il piano anti-Covid, a Giuseppe Zuccatelli, un no-mask convinto. Così si ripiega su Eugenio Gaudio, fermato dalla moglie, almeno così dice, perché alla signora non piace Catanzaro. Tre commissari fatti fuori nel giro di 15 giorni. E ora, si apprende, il premier sta incassando una sfilza di "no". Si parte dal rifiuto dell'ex prefetto Francesco Paolo Tronca, figura ritenuta idonea per gestire una situazione così complessa. Un uomo delle istituzioni in grado di usare il pugno di ferro. Ma secondo quanto rivelato da La Stampa, avrebbe incontrato a pranzo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Il fallimento di Giuseppee del governo sulla. La vicenda è nota e grottesca: non si trova il commissario alla sanità per la gestione dell'emergenza coronavirus. In pochi giorni si è passati dal generale Saverio Cotticelli, il quale scopre in tv di dover fare il piano anti-Covid, a Giuseppe Zuccatelli, un no-mask convinto. Così si ripiega su Eugenio Gaudio, fermato dalla moglie, almeno così dice, perché alla signora non piace Catanzaro. Tre commissari fatti fuori nel giro di 15 giorni. E ora, si apprende, ilsta incassando una sfilza di "no". Si parte daldell'ex prefetto Francesco Paolo Tronca, figura ritenuta idonea per gestire una situazione così complessa. Un uomo delle istituzioni in grado di usare il pugno di ferro. Ma secondo quanto rivelato da La Stampa, avrebbe incontrato a pranzo ...

