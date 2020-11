Calabria Morra | il moralismo della realtà e l’eleganza del coraggio L’opinione di Lucarella

(Di lunedì 23 novembre 2020) “gismo” è un termine che avrei voluto evitare di utilizzare, ma spero mi si perdoni perché, come si suol dire, a fin di bene. Da meridionale la frase del senatorecirca la dinamica del voto indi gennaio scorso (che ha registrato l’elezione di Jole Santelli a presidente) mi ha interrogato moltissimo sui motivi e sulla portata di quanto accaduto. Cerco di rendere l’analisi quanto più chiara, consciodifficoltà, nel massimo rispettoterra calabrese, delle istituzioni e delle persone che rappresentano quest’ultime. Soffermarsi un attimo sul fatto accaduto con approccio di critica costruttiva, pertanto, è funzionale quantomeno a non smarcarsi dall’utilizzo di termini responsabili. Le dichiarazioni del sen. Nicola, presidente...

“Morra l’infame”, hanno scritto in molti sui social. Dopo che il senatore pentastellato, nonché presidente della Commissione Antimafia, è divenuto noto anche al grande pubblico per le parole inelegant ...Un nubifragio, con pesanti e correlati danni, ha colpito in questi giorni la Calabria Jonica. Ultimamente sembra non esserci pace per questa regione. I più cinici potrebbero considerarla una ...