Calabria: Gelmini,Fi fuori Antimafia fino a dimissioni Morra (Di lunedì 23 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 23 NOV - "Il tentativo di sviare il dibattito sulle gravissime parole del Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie, Nicola Morra, a proposito della ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 23 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 23 NOV - "Il tentativo di sviare il dibattito sulle gravissime parole del Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie, Nicola, a proposito della ...

iconanews : Calabria: Gelmini,Fi fuori Antimafia fino a dimissioni Morra - LavaClaudio : Ecco girate alla Gelmini quello che combinava il suo amico in Calabria....... - vicinipaola_ : RT @pirata_21: La moglie di #Gaudio non si è voluta trasferire a Catanzaro. E pensare che la #Gelmini senza la #Calabria starebbe ancora da… - vicinipaola_ : RT @ChrisTabbeaux: (Eppure la Gelmini non fece tante storie per trasferire la residenza in Calabria). - GionniDep69 : RT @Cassio39592131: che cazzo vuole la distruttrice della scuola GELMINI? difende i mafiosi? viene da forza italia , forza mafia! Il dirett… -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria Gelmini Calabria: Gelmini,Fi fuori Antimafia fino a dimissioni Morra - Ultima Ora Agenzia ANSA Calabria: Gelmini,Fi fuori Antimafia fino a dimissioni Morra

la palese mancanza di equilibrio politico e di serenità di Morra inficiano anche l'azione di contrasto alla criminalità organizzata che la Commissione dovrebbe condurre".Lo afferma Mariastella Gelmini ...

Il centrodestra diserterà l’Antimafia se Morra resta Presidente

Gelmini: con lui guerra alla mafia è persa, deve dimettersi subito. FdI: "Torniamo a chiedere le immediate sue dimissioni" ...

la palese mancanza di equilibrio politico e di serenità di Morra inficiano anche l'azione di contrasto alla criminalità organizzata che la Commissione dovrebbe condurre".Lo afferma Mariastella Gelmini ...Gelmini: con lui guerra alla mafia è persa, deve dimettersi subito. FdI: "Torniamo a chiedere le immediate sue dimissioni" ...