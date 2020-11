Cagliari, Godin: “Potrei aver contratto il virus in Colombia, ma la foto senza mascherina non c’entra” (Di lunedì 23 novembre 2020) Il difensore del Cagliari Diego Godin ha ricostruito i suoi ultimi giorni, analizzando gli spostamenti ed ipotizzando come e dove ha contratto il Covid-19. “Quando sono partito dall’Uruguay il tampone dava esito negativo. Idem il tampone rapido effettuato in aeroporto insieme a Nandez prima di fare ritorno a Cagliari – ha affermato il sudamericano a Telemundo – La mattina seguente all’arrivo, invece, sono risultato positivo. Per fortuna adesso sto bene, ma all’inizio ho avuto dolori in tutto il corpo e mal di testa. Era come avere l’influenza, il paracetamolo mi ha aiutato“. “In Nazionale viviamo dentro una bolla, accessibile solo se il club invia la comunicazione della negatività. E’ strano che il virus sia entrato comunque – ha proseguito Godin – Potrei ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020) Il difensore delDiegoha ricostruito i suoi ultimi giorni, analizzando gli spostamenti ed ipotizzando come e dove hail Covid-19. “Quando sono partito dall’Uruguay il tampone dava esito negativo. Idem il tampone rapido effettuato in aeroporto insieme a Nandez prima di fare ritorno a– ha affermato il sudamericano a Telemundo – La mattina seguente all’arrivo, invece, sono risultato positivo. Per fortuna adesso sto bene, ma all’inizio ho avuto dolori in tutto il corpo e mal di testa. Era comee l’influenza, il paracetamolo mi ha aiutato“. “In Nazionale viviamo dentro una bolla, accessibile solo se il club invia la comunicazione della negatività. E’ strano che ilsia entrato comunque – ha proseguito– Potrei ...

