Business ambulanze, de Magistris: “Mille euro per portare una persona da un quartiere all’altro” (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Le ambulanza In piena pandemia scarseggiano a Napoli e c’è chi lucra su questa carenza. Arriva la testimonianza di Luigi De Magistris a L’aria che tira, il programma di Myrta Merlino su La7. “Si arriva anche a mille euro per portare una persona da un quartiere all’altro”, rivela De Magistris. Il primo cittadino partenopeo aggiunge: “C’è una pressione forte, le persone come cominciano a stare male vogliono andare presso gli ospedali – rimarca -. Per i fatti che stiamo denunciando la magistratura si deve occupare di più fronti legati a questa pandemia sanitaria, la situazione è molto grave”, conclude. Andrea Purgatori: “Mi domando dove stia il Questore di Napoli, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, perché non ci sono dei ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Le ambulanza In piena pandemia scarseggiano a Napoli e c’è chi lucra su questa carenza. Arriva la testimonianza di Luigi Dea L’aria che tira, il programma di Myrta Merlino su La7. “Si arriva anche a milleperunada un, rivela De. Il primo cittadino partenopeo aggiunge: “C’è una pressione forte, le persone come cominciano a stare male vogliono andare presso gli ospedali – rimarca -. Per i fatti che stiamo denunciando la magistratura si deve occupare di più fronti legati a questa pandemia sanitaria, la situazione è molto grave”, conclude. Andrea Purgatori: “Mi domando dove stia il Questore di Napoli, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, perché non ci sono dei ...

