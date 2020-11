Buoni spesa per le famiglie in difficoltà: in arrivo nuovi fondi per l’Agro Sarnese (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “In arrivo dal Governo i Buoni spesa per le famiglie in difficoltà: approvato il Decreto Ristori Ter, un aiuto concreto per chi sta vivendo momenti difficili a causa della diffusione del contagio da Covid 19”: così la Deputata Virginia Villani del MoVimento 5 Stelle annuncia l’arrivo di importanti ristori per le famiglie italiane attraverso i Comuni. “Con il Decreto Ristori Ter abbiamo previsto un fondo di 400 milioni di euro da destinare ai Comuni, per sostenere le famiglie in difficoltà attraverso l’erogazione di Buoni spesa e generi di prima necessità. Si tratta dello stesso servizio che avevamo previsto durante la prima fase della pandemia. I Comuni riceveranno ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Indal Governo iper lein: approvato il Decreto Ristori Ter, un aiuto concreto per chi sta vivendo momenti difficili a causa della diffusione del contagio da Covid 19”: così la Deputata Virginia Villani del MoVimento 5 Stelle annuncia l’di importanti ristori per leitaliane attraverso i Comuni. “Con il Decreto Ristori Ter abbiamo previsto un fondo di 400 milioni di euro da destinare ai Comuni, per sostenere leinattraverso l’erogazione die generi di prima necessità. Si tratta dello stesso servizio che avevamo previsto durante la prima fase della pandemia. I Comuni riceveranno ...

virginiaraggi : Il Tar ci ha dato ragione confermando che sui buoni spesa distribuiti dal Comune durante il lockdown abbiamo agito… - Agenpress : Decreto Ristori Ter: buoni spesa per le famiglie in difficoltà - micillom5s : #BUONISPESA: ASSEGNATI ALTRI 2 MILIONI PER IL NOSTRO TERRITORIO Il Governo ha disposto 400 milioni di euro di buoni… - CroasSicilia : RT @CnoasNazionale: 'Oggi le persone vanno in crisi per le spese impreviste ma non sanno a chi rivolgersi per avere un aiuto. (...) Dobbiam… - Primonumero : Buoni Spesa per emergenza Covid, Vitiello: “A Larino 65 famiglie aspettano da 7 mesi” -