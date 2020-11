Buona settimana del Ringraziamento – ecco cosa mangiare

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 23 novembre 2020)del! In America la festa delè forse una delle celebrazioni più sentite, un momento di riunione per le famiglie. Quest’anno a causa della pandemia di coronavirus non sarà come gli altri anni, ma gli americani senza ombra di dubbio non rinunceranno all’immancabile tacchino sulle tavole. La food editor Jessica, sul