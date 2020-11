Britney Spears, il suo legale svela le sue condizioni di salute: “Facoltà mentali in coma” (Di lunedì 23 novembre 2020) Lo stato di salute di Britney Spears è ormai un argomento di cui già da diversi anni si parla in maniera piuttosto frequente. Negli Stati Uniti, e diffusosi ultimamente anche al di fuori del continente americano, è nato un movimento che prende il nome di FreeBritney, con il quale si vuole supportare la pop star nella sua battaglia contro il padre Jamie, dal 2008 suo tutore legale e che, viste le sue condizioni, la priverebbe di ogni genere di libertà. Stando a quanto riporta la testata americana TMZ, però, sembrerebbe che la cantante non stia così bene come voglia dimostrare, almeno questo è quanto dichiara il suo avvocato Sam Ingham. Le dichiarazioni dell'avvocato In un'udienza per stabilire chi dovesse ricoprire il ruolo di tutore legale per ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 23 novembre 2020) Lo stato didiè ormai un argomento di cui già da diversi anni si parla in maniera piuttosto frequente. Negli Stati Uniti, e diffusosi ultimamente anche al di fuori del continente americano, è nato un movimento che prende il nome di Free, con il quale si vuole supportare la pop star nella sua battaglia contro il padre Jamie, dal 2008 suo tutoree che, viste le sue, la priverebbe di ogni genere di libertà. Stando a quanto riporta la testata americana TMZ, però, sembrerebbe che la cantante non stia così bene come voglia dimostrare, almeno questo è quanto dichiara il suo avvocato Sam Ingham. Le dichiarazioni dell'avvocato In un'udienza per stabilire chi dovesse ricoprire il ruolo di tutoreper ...

