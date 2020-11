“Britney Spears ha facoltà mentali di un paziente in coma”. La rivelazione (Di lunedì 23 novembre 2020) La confessione arriva dall'avvocato dell'ex principessa del pop che in seguito a quanto accaduto al padre avrebbe iniziato ad accusare problemi di salute mentale L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 23 novembre 2020) La confessione arriva dall'avvocato dell'ex principessa del pop che in seguito a quanto accaduto al padre avrebbe iniziato ad accusare problemi di salute mentale L'articolo proviene da Gossip e Tv.

hemmoschannel : E ovviamente la canzone di Britney Spears E basta stop chiuso - isaawh0 : Sta tornando il mio periodo Britney Spears non toccatemi - _Dadino : Ma qui in quanti si ricordano il Dream Within A Dream Tour di Britney Spears ? - herondeirs : Britney Spears 11 anni fa doveva farsi i cazzi suoi - chiptizenerased : Britney Spears non aveva questo futuro in mente quando ha scritto la canzone del secolo -