Boomdabash, nuovo album: il Best celebra i 15 anni di carriera (Di lunedì 23 novembre 2020) I Boomdabash ripercorrono i primi 15 anni di carriera attraverso “Don’t worry Best Of 2005-2020”. Un’imperdibile raccolta di inediti e grandi successi in uscita venerdì 11 dicembre. Ecco la tracklist “Don’t worry Best Of 2005-2020” è l’imperdibile raccolta firmata Boomdabash che contiene i successi dei primi 15 anni di carriera della band salentina. Il progetto sotto etichetta Universal music Italy, uscirà venerdì 11 dicembre. Il Best of dei Boomdabash è già disponibile in pre order, facendo click su questo link. La collection includerà anche brani inediti e sarà disponibile in digitale e in fisico nei formati CD, CD limited edition autografato, LP e LP con T-SHIRT un’edizione da veri fan. La tracklist si compone di 22 ... Leggi su zon (Di lunedì 23 novembre 2020) Iripercorrono i primi 15diattraverso “Don’t worryOf 2005-2020”. Un’imperdibile raccolta di inediti e grandi successi in uscita venerdì 11 dicembre. Ecco la tracklist “Don’t worryOf 2005-2020” è l’imperdibile raccolta firmatache contiene i successi dei primi 15didella band salentina. Il progetto sotto etichetta Universal music Italy, uscirà venerdì 11 dicembre. Ilof deiè già disponibile in pre order, facendo click su questo link. La collection includerà anche brani inediti e sarà disponibile in digitale e in fisico nei formati CD, CD limited edition autografato, LP e LP con T-SHIRT un’edizione da veri fan. La tracklist si compone di 22 ...

SMSNEWSOFFICIAL : BOOMDABASH – “DON’T WORRY – IL BEST OF ( 2005 – 2020)”: svelata la tracklist del nuovo disco in uscita l’11 dicembr… - AllMusicItalia : Uscirà il prossimo 11 dicembre il nuovo album dei @BOOMDABASH Don’t worry – il best of, raccolta che ripercorre i p… - RecensiamoMusic : #DontWorry è il nuovo singolo dei #Boomdabash - MontiFrancy82 : @BOOMDABASH : “DON’T WORRY – IL BEST OF”, disponibile in pre-order il nuovo progetto discografico della band in usc… - francescarubino : RT @tridentmngt: Don’t Worry è il nuovo album best of dei @BOOMDABASH in uscita l’11 dicembre!!! All’interno il nuovo singolo appena uscit… -

Ultime Notizie dalla rete : Boomdabash nuovo Boomdabash, nuovo album: il Best celebra i 15 anni di carriera ZON.it Dal tormentone all'impegno: i Boomdabash tornano con "Don't worry"

Avevano lasciato l'estate sognando di "fare tutto quello che non si poteva", ma l'autunno - con l'avanzare della seconda ondata di Covid-19 - ha nuovamente messo a dura prova loro, come tutti gli ital ...

Boomdabash: in arrivo il best of “Don’t worry”

LECCE - Dopo l’uscita del nuovissimo brano “Don’t worry”, incalzante inno alla speranza, Boomdabash annunciano l’arrivo di “Don’t worry (Best Of ...

Avevano lasciato l'estate sognando di "fare tutto quello che non si poteva", ma l'autunno - con l'avanzare della seconda ondata di Covid-19 - ha nuovamente messo a dura prova loro, come tutti gli ital ...LECCE - Dopo l’uscita del nuovissimo brano “Don’t worry”, incalzante inno alla speranza, Boomdabash annunciano l’arrivo di “Don’t worry (Best Of ...