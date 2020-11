Bonus Natale, rimborso fino a 150 euro per gli acquisti con carta a dicembre (Di lunedì 23 novembre 2020) Si chiama Bonus Natale ne parlano davvero tutti nelle ultime ore! Ma in che cosa consiste e che cos’è questo Bonus? Il Bonus Natale consiste in un rimborso del 10%, fino a un massimo di 150 euro (a fronte di una spesa di 1.500), per chi effettuerà le spese di dicembre con carte di credito o direttamente con le app. Il Governo anticipa dunque le misure di sostegno all’economia e prova a invogliare i pagamenti elettronici per contrastare in modo efficace l’evasione fiscale. E’ bene precisare che al momento non sono stati chiariti molti dettagli, per cui bisognerà attendere le comunicazioni ufficiali che arriveranno nelle prossime ore. Ma intanto vediamo come dovrebbe funzionare questo Bonus ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 23 novembre 2020) Si chiamane parlano davvero tutti nelle ultime ore! Ma in che cosa consiste e che cos’è questo? Ilconsiste in undel 10%,a un massimo di 150(a fronte di una spesa di 1.500), per chi effettuerà le spese dicon carte di credito o direttamente con le app. Il Governo anticipa dunque le misure di sostegno all’economia e prova a invogliare i pagamenti elettronici per contrastare in modo efficace l’evasione fiscale. E’ bene precisare che al momento non sono stati chiariti molti dettagli, per cui bisognerà attendere le comunicazioni ufficiali che arriveranno nelle prossime ore. Ma intanto vediamo come dovrebbe funzionare questo...

