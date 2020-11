Bonetti | Il Paese è pronto a cambiare il passo contro la violenza di genere

Leggi su agi

(Di lunedì 23 novembre 2020) AGI - "E' giunto il momento diil, l'equità diè una delle missioni del nostro. Tutte le istituzioni devono diventare mano tesa alla donna nel percorso di uscita dalla". In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione dellale donne, la ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Elena, fa alcune riflessioni con l'AGI parlando del femminicidio, del bisogno di fare 'rete' e delle misure messe in campo per aiutare le donne vittime di. Ora, sottolinea la ministra, "il nostroa fare ilgiusto" e "le donne sono pronte a cogliere l'occasione". In che modo la famiglia, da una parte, e ...