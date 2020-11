Bollettino Lombardia oggi: morti, contagi e guariti di lunedì 23 novembre (Di lunedì 23 novembre 2020) Ecco il Bollettino dell’emergenza Coronavirus della Regione Lombardia, con i nuovi dati aggiornati a lunedì 23 novembre. Comincia una nuova settimana di analisi della curva epidemiologica per la regione più colpita da inizio pandemia. oggi si registrano 5.289 nuovi contagi, 140 morti, 19.637 guariti, 32.862 tamponi, 945 (-4) ricoverati in terapia intensiva, 8.331 (-60) ricoverati negli altri reparti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020) Ecco ildell’emergenza Coronavirus della Regione, con i nuovi dati aggiornati a23. Comincia una nuova settimana di analisi della curva epidemiologica per la regione più colpita da inizio pandemia.si registrano 5.289 nuovi, 140, 19.637, 32.862 tamponi, 945 (-4) ricoverati in terapia intensiva, 8.331 (-60) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

