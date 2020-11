Bollettino Covid in Lombardia | oggi 5 289 nuovi casi e 140 morti

(Di lunedì 23 novembre 2020) Milano, 23 novembre 2020 - Siamo entrati nella settimana clou, quella in cui lapotrebbe essere "promossa" in zona arancione, ed ottenere così un allentamento delle misure anti. ...

Per la prima volta dall'inizio della seconda ondata nella nostra regione diminuiscono i ricoverati sia in terapia intensiva che in corsia. Boom anche di guariti: 19.637 in ventiquattro ore. Ancora 140 ...In Lombardia i guariti/dimessi sono 206.317. I nuovi positivi sono 5.289. Incremento tamponi effettuati +32.862. Milano – Varese – Legnano – I dati sui contagi di lunedì 23 novembre presentano una sit ...