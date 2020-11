Bollettino Coronavirus del 23 Novembre 2020 (Di lunedì 23 novembre 2020) In data 23 Novembre l’incremento nazionale dei casi, con il solito calo post weekend, è +1,62% (ieri +2,05%) con 1.431.795 contagiati totali, 584.493 dimissioni/guarigioni (+31.395) e 50.453 deceduti (+630); 796.849 infezioni in corso (-9.098). Elaborati 148.945 tamponi (ieri 188.747 ); 22.930 positivi; rapporto positivi/tamponi 15,39% (ieri 15,01%). Ricoverati con sintomi +418 (34.697); terapie intensive +9 (3.810). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 5.289; Veneto 2.540; Emilia Romagna 2.347; Lazio 2.341; Campania 2.158; Piemonte 1.730; Toscana 1.323; Sicilia 1.249. In Lombardia curva +1,42% (ieri +1,38%) con 32.862 tamponi (ieri 29.800) e 5.289 positivi; rapporto positivi/tamponi 16,09% (ieri 17,09%); 376.899 contagiati totali; ricoverati -60 (8.331); terapie intensive -4 (945); 140 decessi (20.664). Scendono ancora i valori di Rt, calcolati con il metodo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 23 novembre 2020) In data 23l’incremento nazionale dei casi, con il solito calo post weekend, è +1,62% (ieri +2,05%) con 1.431.795 contagiati totali, 584.493 dimissioni/guarigioni (+31.395) e 50.453 deceduti (+630); 796.849 infezioni in corso (-9.098). Elaborati 148.945 tamponi (ieri 188.747 ); 22.930 positivi; rapporto positivi/tamponi 15,39% (ieri 15,01%). Ricoverati con sintomi +418 (34.697); terapie intensive +9 (3.810). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 5.289; Veneto 2.540; Emilia Romagna 2.347; Lazio 2.341; Campania 2.158; Piemonte 1.730; Toscana 1.323; Sicilia 1.249. In Lombardia curva +1,42% (ieri +1,38%) con 32.862 tamponi (ieri 29.800) e 5.289 positivi; rapporto positivi/tamponi 16,09% (ieri 17,09%); 376.899 contagiati totali; ricoverati -60 (8.331); terapie intensive -4 (945); 140 decessi (20.664). Scendono ancora i valori di Rt, calcolati con il metodo ...

SkyTG24 : #Coronavirus in Italia, il bollettino del #21novembre: 34.767 nuovi casi su 237.225 tamponi e 692 decessi… - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 23 novembre: 22.930 nuovi casi. Le vittime sono 630. Superata la quota di 50mila… - SkyTG24 : Covid Lombardia, Galli: 'Ho in mente tamponi di massa in comune lombardo'. DIRETTA - LuigiAssecasa : RT @LaNotiziaTweet: Coronavirus, il bollettino di oggi: 22.930 nuovi casi e 630 morti. Oltre 34mila i ricoverati con sintomi. L’Italia supe… - infoitinterno : Coronavirus Lazio, 2.341 contagi e 48 morti: il bollettino -