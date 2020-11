Bollettino Campania oggi: morti, contagi e guariti di lunedì 23 novembre (Di lunedì 23 novembre 2020) Ecco il Bollettino dell’emergenza Coronavirus della Regione Campania, contente i nuovi dati aggiornati a lunedì 23 novembre. Altra settimana di analisi della curva epidemiologica in un dei territori più colpiti in questa seconda ondata autunnale. oggi si registrano 2.158 nuovi contagi, 39 morti, 2.091 guariti, 15.739 tamponi, 201 (+0) ricoverati in terapia intensiva, 2.331 (+113) ricoverati negli altri reparti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020) Ecco ildell’emergenza Coronavirus della Regione, contente i nuovi dati aggiornati a23. Altra settimana di analisi della curva epidemiologica in un dei territori più colpiti in questa seconda ondata autunnale.si registrano 2.158 nuovi, 39, 2.091, 15.739 tamponi, 201 (+0) ricoverati in terapia intensiva, 2.331 (+113) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Campania Covid, bollettino in Campania: 2158 positivi ma su 15739 tamponi

Arriva come ogni giorno il consueto bollettino dell’Unità di Crisi Regionale per la ... Su 15.739 tamponi (numero in netto ribasso rispetto a ieri) sono 2.158 i positivi del giorno in Campania di cui ...

La regione con il maggior numero di nuovi casi è la Lombardia con 5.094, seguita da Campania (3.217), Veneto (2.956), Emilia ... Sono 8.448 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia oggi secondo il ...

