Bollettino 23 novembre: cosa è successo al terrore del contagio? (Di lunedì 23 novembre 2020) I numeri sembrano calare, ma allo stesso tempo sembra aumentare una sorta di menefreghismo generale. cosa succede? Ospedale (Facebook)I numeri sembrano far ben sperare, del resto era questa l'idea che circolava, la riflessione più che altro. I numeri si starebbero assestando, anche sei in molti, troppi territori ancora continua forte l'emergenza, continua forte la pressione alla quale sono sottoposte le strutture sanitarie, e continua forte anche l'angoscia e la paura di chi, in ospedale, da molti giorni non sa ancora cosa succederà dopo, se potrà riabbracciare i suoi cari. Filtra ottimismo, c'è ottimismo, l'esecutivo, quando parla, attraverso i suoi ministri sembra sereno, speranzoso, voglioso di lasciarsi alle spalle quest'ennesima parentesi di incertezza e tragedia. Sono tutti proiettati al Natale, al vaccino, a ciò che sarà dopo.

