sportli26181512 : Boga, parla l'agente: 'È stato vicinissimo al Napoli': Il fratello Daniel: 'Ci ha provato anche l'Atalanta. Nuovo a… -

Corriere dello Sport.it

Jeremie Boga, attaccante del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro l’Hellas Verona. «Contro di loro mi ricordo una bella partita, la mia prima doppietta in Italia.Il tecnico neroverde ha parlato del momento magico della sua squadra ... I nostri giocatori sono stati scelti uno per uno, nessuno è qui per caso. Boga è arrivato che non sapeva relazionarsi né con i ...