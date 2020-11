“Boga è stato vicinissimo al Napoli, De Laurentiis tenterà un nuovo assalto” (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl Napoli per mesi è stato su Jeremie Boga. L’esterno offensivo del Sassuolo era uno dei primissimi obiettivi di calciomercato del club partenopeo, ma tra il Covid-19 e le eccessive pretese della società neroverde, gli emiliani chiedevano 40 milioni di euro, l’affare non si è fatto e l’ivoriano è rimasto in Emilia. Il fratello-agente, Daniel Boga, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Punto nuovo parlando anche del futuro dell’attaccante. “Sta vivendo un ottimo momento di forma e pian piano sta raggiungendo il massimo del suo potenziale, con le sue ambizioni che crescono di pari passo. Boga spera di migliorare le sue statistiche e la classifica del club rispetto alla scorsa stagione: ha voglia di stupire con il Sassuolo”. Le parole di De Zerbi: “Credo sia uno dei migliori calciatori d’Europa, ma ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIlper mesi èsu Jeremie Boga. L’esterno offensivo del Sassuolo era uno dei primissimi obiettivi di calciomercato del club partenopeo, ma tra il Covid-19 e le eccessive pretese della società neroverde, gli emiliani chiedevano 40 milioni di euro, l’affare non si è fatto e l’ivoriano è rimasto in Emilia. Il fratello-agente, Daniel Boga, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Puntoparlando anche del futuro dell’attaccante. “Sta vivendo un ottimo momento di forma e pian piano sta raggiungendo il massimo del suo potenziale, con le sue ambizioni che crescono di pari passo. Boga spera di migliorare le sue statistiche e la classifica del club rispetto alla scorsa stagione: ha voglia di stupire con il Sassuolo”. Le parole di De Zerbi: “Credo sia uno dei migliori calciatori d’Europa, ma ...

